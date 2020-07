Sampdoria, striscioni dei tifosi contro Ferrero: «Ladro infame» (Di domenica 5 luglio 2020) Sul Ponte Monumentale di Genova i tifosi della Sampdoria hanno fissato uno striscione contro il presidente Ferrero Proseguono le contestazioni in casa Sampdoria. Sul Ponte Monumentale di Genova i tifosi blucerchiati hanno fissato uno striscione con un chiaro messaggio rivolto al presidente Massimo Ferrero: «Ferrero Ladro infame» Continua quindi il momento difficile per Ferrero. Per lui il pubblico ministero Vincenzo Barba ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Dura contestazione #Samp, striscione contro #Ferrero: 'Ladro infame' - cmdotcom : Dura contestazione #Samp, striscione contro #Ferrero: 'Ladro infame' - sportli26181512 : Sampdoria, dura contestazione a Ferrero: compaiono due striscioni a Genova: I tifosi della Sampdoria riprendono da… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria striscioni Sampdoria, prepartita caldo: striscioni contro Ferrero sul Ponte Monumentale e allo stadio Telenord Sampdoria, striscioni dei tifosi contro Ferrero: «Ladro infame»

Proseguono le contestazioni in casa Sampdoria. Sul Ponte Monumentale di Genova i tifosi blucerchiati hanno fissato uno striscione con un chiaro messaggio rivolto al presidente Massimo Ferrero: «Ferrer ...

FOTO - Sampdoria, duro attacco dei tifosi al presidente: "Ferrero, ladro infame!"

Continuano ad essere tante le polemiche contro il Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. I tifosi blucerchiati, sul Ponte Monumentale, in pieno centro a Genova, hanno affisso un duro striscione d ...

Proseguono le contestazioni in casa Sampdoria. Sul Ponte Monumentale di Genova i tifosi blucerchiati hanno fissato uno striscione con un chiaro messaggio rivolto al presidente Massimo Ferrero: «Ferrer ...Continuano ad essere tante le polemiche contro il Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. I tifosi blucerchiati, sul Ponte Monumentale, in pieno centro a Genova, hanno affisso un duro striscione d ...