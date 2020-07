Sampdoria, Ranieri: “Vittoria cruciale. Alla squadra ho detto c’era in gioco la carriera” (Di domenica 5 luglio 2020) L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna vinta contro la Spal, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 879557" align="alignnone" width="300" Ranieri (Getty images)/captionQueste le sue parole in conferenza stampa: "Abbiamo vinto due battaglie importanti, cruciali, ma c'è da vincere la guerra. Bisogna essere umili e determinati, non mollare mai come successo sia a Lecce che oggi. Oggi ho visto una buona Sampdoria. Solo dopo il gol abbiamo rallentato, dovevamo continuare a spingere come avevo chiesto. Per fortuna ne abbiamo fatti altri due e siamo riusciti poi a controllare la gara. Avevamo giocatori di qualità come Bertolacci, che ha fatto bene, e Ramirez, ma anche Gabbiadini che ha tirato fuori tutti. Bravi tutti quanti, ... Leggi su itasportpress

