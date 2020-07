Ocean Viking, i migranti andranno sulla Moby Zazà per la quarantena (Di domenica 5 luglio 2020) Verranno spostati sulla nave – quarantena Moby Zazà i 180 migranti a bordo della Ocean Viking. Una nuova equipe medica, composta da Usmaf e Asp di Ragusa, si recherà a bordo della nave per poter effettuare tamponi sui naufraghi e verificare l’eventuale presenza di casi positivi. Una nuova equipe medica, composta da Usmaf e Asp … L'articolo Ocean Viking, i migranti andranno sulla Moby Zazà per la quarantena proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

