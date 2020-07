Napoli-Roma 2-1: highlights, voti e tabellino (Di domenica 5 luglio 2020) Napoli-Roma 2-1: highlights, voti e tabellino della partita che ha chiuso la 30esima giormata di Serie A al San Paolo decisa da Insigne Napoli-Roma 2-1: Gattuso ritrova la via dei tre punti e mettete sempre più in difficoltà Fonseca. Parte sicuramente meglio la squadra di casa che nel primo quarto d’ora sfiora due volta il … L'articolo Napoli-Roma 2-1: highlights, voti e tabellino proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato 2 doppiette contro il Napoli, entrambe arrivate al San Paolo Altr… - sscnapoli : ?? #NapoliRoma cambia l’arbitro: Rocchi sostituisce Di Bello ?? - MarcoYera : @_enzenz Si, alla fine si. 9 solo nel caso di sconfitta pesante in casa contro il Napoli o sconfitta a Roma (ma dov… - mimmogammella2 : RT @juornoit: #NapoliRoma, bella vittoria degli azzurri. Insigne ispiratissimo -