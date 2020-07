Mauro Valentini: “Vi racconto il libro sulla vita e la morte di Marco Vannini” (Di domenica 5 luglio 2020) Mauro Valentini durante la presentazione del libro sulla vita di Marco Vannini a Cerveteri racconta in esclusiva di cosa si parla nel testo in uscita. É un periodo convulso questo per la famiglia Vannini: dopo la scoperta da parte dell’ Emme Team delle parole del giovane di Ladispoli nell’ultima telefonata fatta dai Ciontoli e della presenza … L'articolo Mauro Valentini: “Vi racconto il libro sulla vita e la morte di Marco Vannini” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #2: Mio figlio Marco. La verità sul caso Vannini Marina Conte, Mauro Valent… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #4: Mio figlio Marco. La verità sul caso Vannini Marina Conte, Mauro Valent… - OrticaWeb : Mauro Valentini presenta “Mio figlio Marco” - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: Mio figlio Marco. La verità sul caso Vannini Marina Conte, Mauro Valent… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #8: Mio figlio Marco. La verità sul caso Vannini Marina Conte, Mauro Valent… -