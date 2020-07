Ladispoli, un’estate indimenticabile nonostante il Covid-19 (Di domenica 5 luglio 2020) Anche quest’anno, nonostante le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, Ladispoli offrirà numerose occasioni, a locali e turisti, per passare una estate indimenticabile. Al momento, non è in programma l’utilizzo di Piazza Rossellini. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com Innanzi tutto la Grottaccia, gestita dagli artisti de “I Servitori dell’arte”, guidati dal maestro Manuel D’Aleo che, a partire dall’11 luglio, proporranno un cartellone di spettacoli intenso e di spicco. Inaugurerà la stagione, l’11 luglio (h21.30), l’eclettico Stefano Masciarelli assieme a Fabrizio Coniglio con lo spettacolo “Si stava meglio quando si stava peggio”, un divertente sguardo sulla situazione attuale al confronto con quella di pochi anni fa. Risate e musica ... Leggi su ilcorrieredellacitta

