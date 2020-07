Inter-Bologna: Barella in tribuna a causa di un risentimento muscolare (Di domenica 5 luglio 2020) Il centrocampista italiano Nicolò Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la sfida di campionato contro il Bologna, a causa di un risentimento muscolare. Dopo il ritorno in extremis di Marcelo Brozovic, subito un’altra assenza pesante per il centrocampo dell’Inter, conseguentemente al secondo stop fisico stagionale del tuttocampista ex Cagliari. Nella giornata di lunedì 6 luglio Barella si sottoporrà ad esami clinici e strumentali, al fine di comprendere quali siano i reali tempi di recupero: il club nerazzurro ha bisogno del suo talento. Leggi su sportface

