Infortunio Smalling: le condizioni del difensore della Roma (Di domenica 5 luglio 2020) La Roma perde Chris Smalling per Infortunio: il difensore giallorosso lascia il campo contro il Napoli per un problema muscolare Chris Smalling ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco del San Paolo per un problema muscolare. Il difensore della Roma, al 30′ della sfida contro il Napoli, ha lasciato dolorante il posto al compagno Federico Fazio. Smalling farà accertamenti clinici nelle prossime ore per stabilire l’entità dell’Infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

