Il Giovane Montalbano, lunedì 6 luglio termina la prima stagione in replica (Di domenica 5 luglio 2020) Il Giovane Montalbano su Rai 1 in replica la prima stagione, l’ultima puntata lunedì 6 luglio Ultima puntata della prima stagione de Il Giovane Montalbano (già disponibile su Rai Play) su Rai 1 lunedì 6 luglio (ma a meno di sorprese dalla prossima settimana tornerà il secondo ciclo di episodi). Il Giovane Montalbano è una co-produzione Rai Fiction – Palomar, realizzata da Carlo Degli Esposti e Nora Barbieri con Max Gusberti, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. L’episodio scritto da Andrea Camilleri è tratto dai racconti Sette lunedì (La prima indagine di Montalbano) e Movente a doppio taglio (Un mese con Montalbano). Sette Lunedì la trama dell’episodio del 6 luglio de Il Giovane Montalbano Salvo e Livia hanno finalmente deciso di prendersi una settimana tutta per loro e vanno in ... Leggi su dituttounpop

Ultima puntata della prima stagione de Il Giovane Montalbano (già disponibile su Rai Play) su Rai 1 lunedì 6 luglio (ma a meno di sorprese dalla prossima settimana tornerà il secondo ciclo di episodi) ...

