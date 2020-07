Il direttore creativo di Splinter Cell, Maxime Béland, si dimette da Ubisoft in seguito alle accuse di molestie sessuali (Di domenica 5 luglio 2020) Maxime Béland non fa più parte di Ubisoft: il direttore creativo di Splinter Cell si è ufficialmente dimesso. Questo secondo le dichiarazioni dell'azienda francese, riportate dal sito VGC.Se avete seguito le notizie degli ultimi giorni, conoscerete benissimo i motivi dietro questa decisione: Béland è stato infatti accusato di cattiva condotta, abusi e molestie sessuali da alcuni dipendenti anonimi. Questa bufera mediatica, che già impazza da diversi giorni, ha già travolto svariati impiegati di Ubisoft, sia sviluppatori che dirigenti di alto livello: fra quelli i cui nomi sono stati condivisi, abbiamo Tommy Francois, Andrien "Escoblades" Gbinigie e, per l'appunto, Maxime Béland.Sebbene non gravi quanto le molestie sessuali, anche il direttore creativo di Assassin's Creed Valhalla, Ashraf Ismail, è stato costretto a ... Leggi su eurogamer

