Genoa, Nicola: “Non aiuta cambiare interpreti ogni tre giorni” (Di domenica 5 luglio 2020) L'allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha commentato la gara affrontata dai suoi uomini contro l'Udinese, soffermandosi principalmente sugli episodi che hanno caratterizzato la partita.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 543899" align="alignnone" width="600" Getty Images/captionLe parole del tecnico a Sky Sport: “Che fosse una partita importante è indubbio per entrambe. Io conoscevo bene l’avversario e sapevo che non sarebbe stato facile. Giocavamo contro una squadra fisica, con molta abilità e in un buon momento. Abbiamo dimostrato grande carattere e iniziamo capire di dover lottare fino alla fine. Sicuramente siamo preoccupati, nel senso che in questo momento, come nel primo tempo, alla prima vera occasione paghiamo dazio. Il primo tempo è finito sostanzialmente in parità a livello di occasioni, una partita ... Leggi su itasportpress

sportli26181512 : Nicola applaude il Genoa: 'Che carattere! C'è da lottare sino alla fine': Nicola applaude il Genoa: 'Che carattere!… - ItaSportPress : Genoa, Nicola: 'Non aiuta cambiare interpreti ogni tre giorni' - - buoncalcio : #Genoa #Nicola: “Abbiamo dimostrato carattere. I miei uomini sanno cosa vogliono” - sportli26181512 : Due guizzi Udinese, ma il Genoa rimonta: rigore del pari al 95': Due guizzi Udinese, ma il Genoa rimonta: rigore de… - paolopasquale : @grifoncina1977 Come ho osannato #Nicola per l’ottimo lavoro fatto fino alla sospensione,credo non si possa non ved… -