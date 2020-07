È per il tuo bene: Salemme, Battiston e Giallini, padri sull’orlo di una crisi di nervi (Di domenica 5 luglio 2020) L'incontro con il cast del film di Rolando Ravello, una commedia corale sul rapporto padre-figlia, attraverso le storie di tre famiglie medio borghesi. L'idea era raccontare "tre prototipi di famiglia italiana", adattando l'originale spagnolo Es por tu bien di Carlos Therón alla contemporaneità italiana. Da qui parte il remake firmato da Rolando Ravello, È per il tuo bene, rocambolesca commedia corale (in uscita su Amazon Prime Video dal 2 luglio) sul rapporto padre-figlia. Tre modelli di paternità confusa e inadeguata alle prese con una guerra a tutto campo per sbarazzarsi dei fidanzati delle figlie. Nel ruolo dei padri (tre cognati) Marco Giallini, Vincenzo Salemme e Giuseppe Battiston, in quello delle madri complici e più comprensive, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi e Isabella Ferrari; le ... Leggi su movieplayer

L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio: amori estivi per Leone e Acquario Fanpage.it Prato, auto esce di strada e rimane in bilico. Paura per due persone

Prato, 5 luglio 2020 - Incidente stradale questa mattina, domenica 5 luglio, sulla strada regionale 325 a Dogana, nel comune di Cantagallo. Un'auto è uscita di strada, per cause ancora da accertare, r ...

Doppia preferenza di genere, Emiliano risponde a Conte

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha inviato una lettera di risposta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito all’introduzione nella legge elettorale della doppia prefere ...

