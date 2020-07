Archie fa i primi passi (e a Los Angeles «è un bambino molto felice») (Di domenica 5 luglio 2020) Sei mesi dopo l’annuncio di dimissioni (dalla royal family britannica) Harry e Meghan Markle non hanno ancora trovato la loro nuova dimensione. Il principe e l’ex attrice americana, a causa anche dell’emergenza covid-19, non sono ancora riusciti né a lanciare la loro nuova fondazione benefica, né a iniziare la nuova vita lontano da Buckingham Palace. Più che al futuro, al momento sembrano ancorati al passato, tra cause legali contro i tabloid britannici, attriti con i parenti reali e la chiusura delle vecchie attività. Ma nella nuova vita a Los Angeles dei Sussex c’è almeno una certezza: Archie, il primogenito nato nel maggio 2019, in California «sta benissimo». Non che a Londra, certo, se la passasse male. Leggi su vanityfair

Sei mesi dopo l’annuncio di dimissioni (dalla royal family britannica) Harry e Meghan Markle non hanno ancora trovato la loro nuova dimensione. Il principe e l’ex attrice americana, a causa anche dell ...

Baby Archie "denuncia" i paparazzi che lo fotografarono con Meghan

Il tribunale di Los Angeles ha accolto una denuncia piuttosto bizzarra, che sta facendo discutere molto l’opinione pubblica e ha sollevato un’ondata di critiche. La contestazione, infatti, è stata “pr ...

