Serie A, programmazione Sky-DAZN 30ᵃ giornata: ecco dove seguire le partite (Di sabato 4 luglio 2020) Altro weekend di grande calcio per il campionato di Serie A con il trentesimo turno alle porte. Tra sabato 4 e domenica 5 luglio andranno in scena dieci partite importanti in questo rush finale. Si parte sabato alle 17:15 con il Derby della Mole tra Juventus e Torino, poi Sassuolo-Lecce e Lazio-Milan. Domenica invece fischio d’inizio alle 17:15 a San Siro per il match tra Inter e Bologna, a seguire cinque partite alle 19:30 per poi concludere il programma con il posticipo delle 21:45 tra Napoli e Roma. Di seguito la programmazione Sky-DAZN. TRENTESIMA giornata Serie A – programmazione SKY-DAZN Sabato 4 luglio Ore 17:15, Juventus-Torino SKY Ore 19:30, Sassuolo-Lecce SKY Ore 21:45, Lazio-Milan DAZN Domenica 5 luglio Ore 17:15, Inter-Bologna DAZN Ore 19:30, Brescia-Verona SKY Ore 19:30, Cagliari-Atalanta SKY Ore 19:30, Parma-Fiorentina SKY Ore 19:30, Sampdoria-Spal DAZN Ore ... Leggi su sportface

