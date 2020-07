Sampdoria Spal, i convocati di Claudio Ranieri: c’è Quagliarella (Di sabato 4 luglio 2020) La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro la Spal allo stadio Luigi Ferraris di Genova Il mister della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha chiamato 24 giocatori nella lista dei convocati per la partita di domani sera contro la Spal. Rientra nell’elenco Fabio Quagliarella che ha recuperato dall’infortunio che lo ha bloccato nelle ultime partite. Di seguito la lista completa: Portieri: Audero, Falcone, Seculin; Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Rocha, Yoshida; Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty; Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Serie A full-time scores: Napoli 3-1 SPAL Sampdoria 1-2 Bologna Udinese 2-3 Atalanta Sassuolo 3-3 Hellas Verona - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Fiorentina 1-3 Sassuolo Verona 3-2 Parma Lecce 1-2 Sampdoria SPAL 2-2 AC Milan #SSFootball - yabscore : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - GomesJaderson : RT @diariotorcidas: Cristiano Ronaldo nos últimos 16 jogos da Série A (Campeonato Italiano) ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… -