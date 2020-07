Riccione, 17enne annega in mare. Stava facendo il bagno all’alba con un’amica (Di sabato 4 luglio 2020) Una ragazza di 17 anni, residente a Rimini, di origine brasiliana, è annegata ed è stata ritrovata questa mattina in spiaggia non lontano dal porto di Riccione. Secondo una prima ricostruzione dei giornali locali all’alba due ragazze sono state viste in difficoltà in acqua all’altezza del bagno 112/b, nella zona di Marano. Una delle due, 18 anni, è stata salvata e portata all’ospedale con un codice di gravità media. Non c’è stato niente da fare per l’amica. Tra un mese avrebbe compiuto 18 anni. Sul posto per le indagini i carabinieri. L'articolo Riccione, 17enne annega in mare. Stava facendo il bagno all’alba con un’amica proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Riccione, 17enne annega in mare. Stava facendo il bagno all’alba con un’amica) Playhitmusic - - corrierebologna : Riccione, ragazza 17enne annega in mare - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: #riccione, #ragazza 17enne #annega dopo la serata con gli amici: tra un mese avrebbe compiuto 18 anni - ilmessaggeroit : #riccione, #ragazza 17enne #annega dopo la serata con gli amici: tra un mese avrebbe compiuto 18 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Riccione 17enne Riccione, 17enne annega in mare. Stava facendo il bagno all’alba con un’amica Il Fatto Quotidiano Riccione, 17enne annega in mare. Stava facendo il bagno all’alba con un’amica

Una ragazza di 17 anni, residente a Rimini, di origine brasiliana, è annegata ed è stata ritrovata questa mattina in spiaggia non lontano dal porto di Riccione. Secondo una prima ricostruzione dei gio ...

Bagno fatale all'alba a Riccione. Deceduta una 17enne

Un bagno all’alba dopo una notte di festa tra coetanei in vacanza si è trasformata in tragedia. Le notizie sono ancora molto frammentarie ma quello che è certo, purtroppo, è che una 17 di origine bras ...

Una ragazza di 17 anni, residente a Rimini, di origine brasiliana, è annegata ed è stata ritrovata questa mattina in spiaggia non lontano dal porto di Riccione. Secondo una prima ricostruzione dei gio ...Un bagno all’alba dopo una notte di festa tra coetanei in vacanza si è trasformata in tragedia. Le notizie sono ancora molto frammentarie ma quello che è certo, purtroppo, è che una 17 di origine bras ...