Programmi TV di stasera, domenica 5 luglio 2020. Gli Arteteca su Rai Movie con il loro film e su Rai Premium con la replica di Made in Sud (Di domenica 5 luglio 2020) Gli Arteteca Rai1, ore 21.25: Non dirlo al mio capo – replica Fiction di Giulio Manfredonia del 2015, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Fidarsi… è bene?: Enrico assiste a un litigio tra Fabrizio e il padre e decide di aiutarlo. Intanto Lisa scopre dei segreti che proprio Fabrizio non le aveva ancora confidato e il loro rapporto è messo a dura prova. La forza della debolezza: Lo studio si trova alle prese con il caso di Rocco, ex marito di Perla. Intanto Enrico sta per scoprire l’esistenza dei figli di Lisa e Mia è combattuta tra Giacomo e Romeo. Rai2, ore 22.00: F.B.I. – replica 1×10 – La Fede dell’armiere: Gli agenti Bell e Zidan lavorano alle indagini sul rapimento di uno scienziato russo, coinvolto, in passato, nella produzione di armi chimiche. 1×11 – Crisi d’identità: ... Leggi su davidemaggio

Programmi stasera Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Programmi stasera