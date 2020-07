MOVIOLA – Lazio-Milan, fallo di mano di Radu: è rigore (Di sabato 4 luglio 2020) Giornata di falli di mano da rigore nella trentesima giornata di Serie A 2019/2020, dopo il penalty concesso al Torino per un tocco col braccio di de Ligt. All’Olimpico in occasione di Lazio-Milan, la formazione rossonera è passata sul 2-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Zlatan Ibrahimovic e conquistato da Saelemaekers con un cross ribattuto col braccio da Radu. Giusta la decisione di Calvarese di concedere il penalty? La mano del difensore biancoceleste è staccata dal corpo e la scelta del direttore di gara è corretta. Leggi su sportface

Gazzetta_it : La #moviola: #Dragowski ingenuo su #Caicedo: rigore per la Lazio ok. #Genoa: fiscale ma corretto il penalty su… - junews24com : Lazio-Milan LIVE: sintesi, moviola, tabellino e risultato - - CarmineEnzini : @pisto_gol Ormai ogni tocco di mano è rigore, quindi ci sta. Il secondo x me mai nella vita Cm mai x Lazio fiorenti… - pierfaviz : @pisto_gol Intanto la gente normale aspetta ancora con impazienza la Sua moviola su Lazio - Fiorentina! Un silenzio alquanto sospetto! - infoitsport : Torino-Lazio, la moviola de La Gazzetta dello Sport: giusti i gialli a Immobile e Caicedo -