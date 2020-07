Milik vicino alla Juve, De Laurentiis vuole Bernardeschi come contropartita (Di sabato 4 luglio 2020) A Castel Volturno sono certi che Milik sia molto vicino alla Juventus, scrive il Mattino. Si attende la formalizzazione dell’offerta da parte di Paratici. Il prezzo di partenza per la cessione è di 45 milioni. De Laurentiis, secondo quanto scrive il quotidiano, non si opporrebbe se nella trattativa venisse inserito Bernardeschi come contropartita. “Milik è molto vicino alla Juventus. O almeno questa sono certi sia la verità dalle parti di Castel Volturno. Dunque, c’è attesa per quando Paratici formalizzerà l’offerta. I segnali che sono arrivati alla Continassa tramite l’entourage del polacco fissano in 45 milioni di euro il prezzo per la cessione. Ma è solo una base di partenza. De Laurentiis non direbbe di no se nell’operazione venisse inserito Bernardeschi, ma fino ad adesso sono solo voci perché non ... Leggi su ilnapolista

