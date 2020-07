Messi in rotta con il Barça, sospese le trattative per il rinnovo: i motivi (Di sabato 4 luglio 2020) Non è certo un momento felice per il Barcellona di Leo Messi, lo spogliatoio è spaccato e il tecnico Setien è stato duramente contestato da una buona fetta di calciatori. Lo stesso Messi non vedrebbe di buon occhio l’allenatore e il suo staff e i recenti comportamenti lo dimostrerebbero. L’argentino nella gara con il Celta … L'articolo Messi in rotta con il Barça, sospese le trattative per il rinnovo: i motivi Leggi su dailynews24

cardylove2000mh : Inter forte su Messi in rotta col Barca, se la trattativa non andrà in porto è già pronto il piano B Joker (Di Marzio) - blogsicilia : Lionel Messi in rotta con il Barcellona, l'Inter si farà avanti? - - AntoCefalu : Dicono che sia una notizia ultraverificata, ma, opinione personale, sembra solo un messaggio che Messi voglia dare… - lauracesaretti1 : @Gianluc16508869 @robdellaseta @StefanoFassina Tesoruccio, se la Bce non comprasse a rotta di collo i nostri titoli… - honsyoon : @clesfelix amo ti giuro mi sono rotta non sopporto più nessuno, il rispetto su per il culo se lo sono messi, non sa… -