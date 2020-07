Maltempo, nubifragi in Piemonte: nell’Alessandrino fino a 60mm in poche ore, gravi danni all’agricoltura (Di sabato 4 luglio 2020) Il Maltempo ha portato grandine, nubifragi e forte vento in Piemonte ieri, arrecando gravi danni all’agricoltura. Nei frutteti dell’Alessandrino e’ andato perso un terzo del raccolto, fino al 58% nel caso delle albicocche, devastate anche le colture orticole. E’ il primo bilancio fatto dalla Coldiretti provinciale che riporta, tra gli episodi di Maltempo, la grandinata con chicchi grandi come pesche nella frazione Marella di Novi Ligure che ha distrutto campi di grano e orzo, coltivazioni di pomodori e dei tipici ceci con la De.co. (denominazione comunale). In poche ore in molte zone dell’Alessandrino sono caduti fino a 60 millimetri di pioggia, “l’ennesima conferma – dice Mauro Bianco, presidente di Coldiretti Alessandria – dei cambiamenti del clima. La stagione e’ stata sconvolta: e’ iniziata con il gelo che ha ... Leggi su meteoweb.eu

Un fronte perturbato nord-atlantico, veicolato da aria più fresca, ha spodestato l’anticiclone africano innescando contrasti termici davvero esplosivi. Inevitabilmente si sono avuti episodi di forte m ...

AGGIORNAMENTO ORE 17,10. TEMPORALI VIOLENTI E GRANDINE AL SUD - Ormai anche le regioni meridionali sono entrate nel mirino dei fenomeni più violenti e tra queste segnaliamo in Puglia e Sicilia. Nel pr ...

