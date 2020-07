Maltempo in Valsamoggia, alluvione lampo a Bazzano: “Un fiume d’acqua alto almeno 2 metri, ha invaso tutte le strade” [VIDEO] (Di sabato 4 luglio 2020) Luglio inizia con un’ondata di forte Maltempo al centro/nord. I Vigili del Fuoco hanno effettuato più di 180 interventi nella notte nelle province di Reggio Emilia, Bologna e Ferrara. A Bazzano (BO) sono stati soccorsi alcuni automobilisti bloccati nelle auto. Diverse le case allagate evacuate dai Vigili del Fuoco. Le piogge torrenziali hanno colpito anche la Lombardia e in particolare la zona di Milano. I Vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la mattina a Bazzano, oltre che in via Monteveglio, anche in via IV Novembre, dove è stata tratta in salvo una mamma con i due bambini, e in via De Gasperi dove sono stati allagati cantine e garage. Sul posto anche i Carabinieri, al momento solo una famiglia risulta avere lasciato la propria abitazione. “Questo sarebbe solo un torrentello ma l’acqua viene incanalata e, con la pioggia di questa notte, ha ... Leggi su meteoweb.eu

Ansa_ER : Maltempo: sottopassaggi e cantine allagate nel Bolognese. Violento temporale a Bazzano, in Valsamoggia, Vvf al lavo… - Nutizieri : Maltempo: allagamenti in Valsamoggia - Ansa_ER : Maltempo: sottopassaggi e cantine allagate nel Bolognese. Violento temporale a Bazzano, in Valsamoggia, Vvf al lavo… - Nutizieri : Valsamoggia, violento nubifragio nella notte: 'Divelti muri di recinzione e sottopassi allagati'… - LuceverdeRadio : ?? #autostrade #maltempo - A1 Milano Bologna ?ATTENZIONE? Temporali tra Reggio Emilia e Valsamoggia, rallentament… -