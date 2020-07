Lazio-Milan in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 4 luglio 2020) Lazio e Milan si affrontano nel big match della 30ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Oltre al Derby della Mole, il sabato calcistico della 30ª giornata di Serie A propone anche il big match del Meazza fra la Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli. Se i biancocelesti continuano a coltivare ambizioni di Scudetto e sono secondi in classifica a 68 punti, 4 in meno della Juventus, i rossoneri si trovano in 7ª posizione a quota 43 e cercano un piazzamento che li porti a disputare l’Europa League nella prossima stagione. Lazio-Milan: la partita si giocherà sabato 4 luglio 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 21.45. A dirigere il match sarà il signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Tivoli. Lazio-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da ... Leggi su calcionews24

acmilan : ?? #LazioMilan ?? Coach Pioli's squad for our trip to the Olimpico ?? Lazio-Milan ?? Ecco i convocati rossoneri per la… - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Juventus vs. Torino 6.15pm Sassuolo vs. Lecce 8.30pm Lazio vs. AC Milan 10.45pm. #TheScoreKE - Gazzetta_it : Il bivio di #Inzaghi e la tentazione #Ibrahimovic per #Pioli: tutto su #LazioMilan - vasara740 : RT @acmilan: ?? #LazioMilan ?? Coach Pioli's squad for our trip to the Olimpico ?? Lazio-Milan ?? Ecco i convocati rossoneri per la sfida dell… - RiccardoPinna13 : @interleo998 Juve Toro 3-0 Sassuolo Lecce 2-2 Lazio Milan 2-1 Udinese Genoa 1-1 Cagliari Atalanta 2-3 Parma Fiorent… -