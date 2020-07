Inter-Bologna, Mihajlovic alla vigilia: “Serve partita perfetta” (Di sabato 4 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic alla vigilia di Inter-Bologna Giornata di vigilia per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che domani pomeriggio affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella trentesima giornata della Serie A. L’allenatore dei rossoblu ha così parlato alla vigilia del match contro i nerazzurri. “Servirà fare una partita quasi perfetta e che loro non siano nella giornata giusta. Noi andremo lì e cercheremo di fare la nostra partita, sappiamo che loro sono più forti, ma il calcio è bello proprio per quello, non si sa mai cosa può succedere. Siamo consapevoli della loro forza, ma sappiamo che se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque. Sono fiducioso, cercheremo di portare a casa il risultato. La squadra sta bene fisicamente, poi bisognerà far bene ... Leggi su intermagazine

