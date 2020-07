Il baseball riparte da Codogno (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - Doppia festa per Codogno grazie al baseball: la città del Lodigiano divenuta simbolo della lotta al coronavirus ha ospitato la prima partita di campionato dopo lo stop per la pandemia e a sorpresa ha visto vincere la squadra di casa dei Jaguars 12-11 nel derby contro il Piacenza, altra città martire del Covid-19. La sfida a porte chiuse si è svolta davanti a una cinquantina di spettatori fra dirigenti, parenti e fidanzate ed è stata preceduta da un minuto di silenzio per le vittime del Covid e l'omaggio ai sanitari. Il Codogno schierava molti giocatori under 18 ma in quasi quattro ore e mezza di gioco ha avuto ragione dei piu' esperti avversari proprio all'ultimo inning. La partita di serie B ha segnato la ripresa dell'intera stagione di baseball e per l'occasione per annunciare la candidatura dell'Italia a ospitare l'Europeo ... Leggi su agi

