Giordano Bruno, Grand tour e ritorno di un vecchissimo mercuriale serpente (Di domenica 5 luglio 2020) «Se si vogliono comprendere i Grandi pensatori dell’Umanesimo e del Rinascimento è essenziale collegare in modo organico filosofia e biografia, e valorizzare, di conseguenza, specialmente le fonti e i testi – in particolare quelli di carattere autobiografico». Questa la «persuasione teorica» da cui muove Il sapiente furore Vita di Giordano Bruno di Michele Ciliberto (Adelphi, pp. 812, € 22,00). Che funzioni in pratica lo si vede già in ciò che scrive di sé Bruno nel Sigillus sigillorum. Mentre Giordano era … Continua L'articolo Giordano Bruno, Grand tour e ritorno di un vecchissimo mercuriale serpente proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

ilNolano : Giordano Bruno Newsletter 7/2020/2 - - Mariga45753901 : @LauCastelletti @GBGuerri @vittoriale Grande Giordano Bruno Guerri... Grande e professionale sempre! - erlevate : @Link4Universe Dipende da cosa intendi per complottista. Anche Galileo e Giordano bruno erano complottisti. - TommyBrain : Paolo Franceschetti: Giordano Bruno' - IacobellisT : Paolo Franceschetti: Giordano Bruno' -

