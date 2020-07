Fase 3: Conte, ‘idee nuove e coraggiose per ripartire’ (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Adesso ci aspetta un progetto nuovo, dobbiamo affrontare una nuova Fase e occorrono idee chiare, coraggiose che permettano all’Italia di ripartire, rimuovendo gli ostacoli strutturali che questo Paese ha conosciuto e per cui è stato frenato negli ultimi anni”, perché “fino ad oggi l’Italia ha vissuto un ventennio perduto”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al Consiglio confederale della Uil. L'articolo Fase 3: Conte, ‘idee nuove e coraggiose per ripartire’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

