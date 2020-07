Dominio Milan all’Olimpico, Lazio battuta 3-0 (Di sabato 4 luglio 2020) Con una grande prova di carattere e gioco, il Milan espugna l’Olimpico e batte la Lazio 3-0. Biancocelesti praticamente out dalla corsa Scudetto Apoteosi Milan all’Olimpico. Al termine di una gara quasi perfetta, i rossoneri schiantano la Lazio, rifilando ai biancocelesti un secco 3-0. I gol portano la firma di Calhanoglu, Ibrahimovic su rigore e il solito Rebic nella ripresa. Unica nota stonata per Pioli è l’infortunio al turco, da valutare in settimana. Per la banda di Inzaghi questa sconfitta potrebbe significare l’addio definitivo ai sogni di Scudetto. La Partita Inizio di gara equilibrata, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi per rischiare il meno possibile. Entrambe le difese si chiudono bene e per sbloccare il match serve un episodio: al 23′ Calhanoglu si libera al tiro e trova una deviazione favorevole per il vantaggio del Diavolo. ... Leggi su zon

La scena la rubano sempre loro, Dybala e Cristiano Ronaldo, anche nella stracittadina sgonfiata dall'assenza del pubblico sugli spalti ma vissuta e combattuta fino al 90' sul campo, soprattutto dopo l ...

Chiusa solo giovedì sera la 29° giornata della Serie A, una giornata che ha certificato la crisi nera della Roma di Fonseca e il dominio di Juventus e Lazio sulla corsa Scudetto è già tempo di tornare ...

