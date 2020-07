Dimmi che valigia scegli e ti dirò chi sei (o meglio che viaggio farai) (Di sabato 4 luglio 2020) Siete maestri nel portarvi dietro solo l’indispensabile? Ammettiamolo, ci vuole un grande talento a selezionare pochi pezzi ma giusti. Oppure appartenete alla categoria del «non si sa mai»? Ovvero quell’arte di infilare nel borsone praticamente tutto l’armadio: dall’abito lungo con lo strascico (o il tuxedo) alla maschera da sub (ma non dovevate andare in montagna?). Leggi su vanityfair

GabryGabbo : @sariShemale29 Che he bel cazzone e culo che hai dimmi dove sei che ti voglio scopare tutta - ceconomou56 : RT @LuciaTassan: - Dimmi, Ada, hai mai voluto fuggire sotto falso nome, correre libera su strade sconosciute, essere inseguita, bramata, fi… - ideadestra_ : @MattiaMinelle82 Dimmi una nota di legge che la destra ha presentato in tal proposito..negli ultimi 70 anni - yosoyyo2020 : RT @LuciaTassan: - Dimmi, Ada, hai mai voluto fuggire sotto falso nome, correre libera su strade sconosciute, essere inseguita, bramata, fi… - gabxrouge : @strxngbitch dimmi che è una canzone figa -

Ultime Notizie dalla rete : Dimmi che ?? Streaming Dimmi che fai tutto per me su Cine34 il 4 luglio alle 05:37, diretta e replica Bellacanzone Dimmi che valigia scegli e ti dirò chi sei (o meglio che viaggio farai)

Siete maestri nel portarvi dietro solo l’indispensabile? Ammettiamolo, ci vuole un grande talento a selezionare pochi pezzi ma giusti. Oppure appartenete alla categoria del «non si sa mai»? Ovvero que ...

Torna Gianluca Grignani: il mio nuovo singolo ricorda "La mia storia tra le dita" di 25 anni fa

Nuovo singolo per Gianluca Grignani. Arriva in radio «Non dirò il tuo nome» (Falco a metà/Sony Music Italia), brano che farà parte della trilogia Verde Smeraldo (la prima parte in uscita entro l’anno) ...

Siete maestri nel portarvi dietro solo l’indispensabile? Ammettiamolo, ci vuole un grande talento a selezionare pochi pezzi ma giusti. Oppure appartenete alla categoria del «non si sa mai»? Ovvero que ...Nuovo singolo per Gianluca Grignani. Arriva in radio «Non dirò il tuo nome» (Falco a metà/Sony Music Italia), brano che farà parte della trilogia Verde Smeraldo (la prima parte in uscita entro l’anno) ...