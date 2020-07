Cristian Gallella conferma separazione da Tara Gabrieletto: “Single da qualche tempo” – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) La presunta crisi tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto nelle passate ore ha trovato conferma per bocca del diretto interessato. L’ex tronista di Uomini e Donne, nella serata di oggi, è tornato attivo sui social e attraverso un video (in apertura) ha parlato per la prima volta di separazione confermando di essere single. Cristian Gallella... L'articolo Cristian Gallella conferma separazione da Tara Gabrieletto: “Single da qualche tempo” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

