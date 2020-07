Convocati Juventus Torino: Longo deve rinunciare a Baselli (Di sabato 4 luglio 2020) Convocati Juventus Torino: le scelte dell’allenatore granata Moreno Longo per il derby contro i bianconeri Il Torino ha diramato la lista dei Convocati per il derby contro la Juventus, valevole per la 30a giornata del campionato di Serie A. Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani.Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Ghazoni, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo.Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon.Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

