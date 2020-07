Bambini uccisi, mamma Daniela: chiedo a tutti di ricordarli col sorriso (Di sabato 4 luglio 2020) Bambini uccisi, mamma Daniela: chiedo a tutti di ricordarli col sorriso. Così la donna in una lettera fatta leggere da un’amica di famiglia dopo i funerali In una lettera fatta leggere da un’amica di famiglia al termine dei funerali dei suoi figli, uccisi alcuni giorni fa per mano del padre Mario Bressi a Gessate (Milano), … L'articolo Bambini uccisi, mamma Daniela: chiedo a tutti di ricordarli col sorriso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

salvosottile : Sono un padre. E penso da due giorni a quei due bambini uccisi nel sonno. Nessun padre potrebbe usare la morte dei… - treasoncages : quando vi lamentate che certi alimenti sono fatti con gli scarti degli animali mi sembrate dei bambini viziati. cer… - MARCOPRIMO84 : Il Mattino Mobile: Gemelli uccisi dal padre, l’ultimo sms di Bressi alla moglie: «Domani avrai problemi più grossi… - Notiziedi_it : Bambini uccisi, sabato i funerali a Gessate, nel campo sportivo - mnaketic : @__goldentrio__ una città paga un pifferaio (pfeiffer in tedesco vuol dire pifferaio) per liberarsi dai topi (in th… -