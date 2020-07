Massacrato dal branco, esultanza sui social (Di venerdì 3 luglio 2020) Inseguito e ridotto in fin di vita a furia di botte per aver infastidito i clienti seduti ai tavoli di un bar. È quanto accaduto a Jesolo ad un 38enne tunisino residente a Padova, attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Mestre. I sanitari non hanno ancora sciolto la prognosi e l’uomo versa in serio pericolo di vita per il gravissimo trauma cranio-facciale riportato. I carabinieri hanno identificato tre degli aggressori grazie alle telecamere di sorveglianza. Si tratta … Continua L'articolo Massacrato dal branco, esultanza sui social proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

LaPresse_news : Jesolo: 38enne tunisino massacrato dal branco e ridotto in fin di vita, il video del pestaggio - alscompa : @andrea41183532 @orfini Dorme? Ha tradito il suo elettorato. A partire dal mondo della scuola, svenduta per due den… - antonialaco00 : @agorarai @RobVicaretti Coglioncello, lo sai che sei pagato anche con i soldi di chi vota M5S?, se vuoi finire la s… - sportli26181512 : Gresko, dal 5 maggio al teatro: 'Ma non dimentico, venni massacrato...': Gresko, dal 5 maggio al teatro: 'Ma non di… - LaStampa : #WilliamsTatumTilden, un campione unico ??. Cresciuto nell’Upper class di New York diventa un mito della racchetta m… -