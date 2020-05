Vanessa Incontrada Instagram | cintura stringe la vita | fianchi in primo piano con l’abito

Leggi su urbanpost

(Di sabato 9 maggio 2020): “Besitos amigos”, con queste dolci parole chiude ogni suo post social, infondendo dolcezza a chi la segue e la ama da sempre. La 41enne spagnola e showgirl, poche ore fa ha condiviso una foto sudecisamente sensuale. In bianco e nero, posa su una sedie, sorride, e non guarda l’obiettivo.: abito morbido le disegna i, followers in estasi La bellasa bene come rapire il cuore di chi la segue sui social: mostra sé stessa senza artifici, genuina, e sempre sorridente. Se nelle Stories si diverte a fare una passeggiata a Follonica insieme a due amiche, e nei video condivisi ride divertita, con tanto di mascherina che le copre il viso, dall’altro scrive un post che fa pensare: “Una calma apparente ”. Cosa significa? Apparentemente serena e sorridente, dà prova di un ...