Ultime Notizie Roma del 09-05-2020 ore 20:10 (Di sabato 9 maggio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Spaziani informazioni emergenza coronavirus il bollettino di oggi i morti tornano ad essere meno di 200 ma per il resto i dati diffusi oggi dalla Protezione Civile sono probabilmente i migliori dall’inizio epidemia rigore ti crescono di 4000 unità superando quota 100 mila i nuovi casi sono stati in 1083 Praticamente lo stesso numero del 5 maggio è mai così basso dal 10 marzo anche link di nuovi casi non è mai stata così basta un nuovo positivo ogni 64 test effettuati 1,6% di Catanzaro accolto il ricorso presentato da continua tramite l’avvocatura Generale dello Stato contro l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria Jole Santelli del 29 aprile scorso che consentiva il servizio ai tavoli all’aperto per barristorante Da agriturismo quanto si ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : il 18 riparte lo sport di base

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : pronto a ripartire lo sport di base

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Vertice Malagò-Spadafora, convocata Giunta Nazionale in data 14 maggio: le ultime

Mediante i propri canali ufficiali, il Coni ha diramato il seguente comunicato: "Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, dopo un colloquio telefonico con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo S ...

Coronavirus e sport LIVE, Spadafora: 'In arrivo il verdetto sul protocollo. Ripresa? Contagi non fanno ben sperare'

La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata. 19.55 - "Siamo pronti a ripartire: i circoli, le palestre, ...

