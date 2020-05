Silvia Romano libera Le prime parole | «Sono stata forte | ho resistito»

(Di sabato 9 maggio 2020) La volontaria italiana erarapita in Kenya. Lazione avvenuta a 30 km da Mogadiscio: l’ostaggio era ancora in mano agli estremisti islamici di Al Shabab. Sarà in Italia domani alle 14

GiuseppeConteIT : Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! - civati : Commozione! #SilviaRomano è libera. ++ Conte, Silvia Romano e' stata liberata ++ ZCZC4067/SXA XPP59928_SXA_QBXB B… - robertosaviano : Una notizia più bella di questa non potevamo averla: SILVIA ROMANO È LIBERA! - Irolav77 : Una grande gioia. Bentornata Silvia! <3 - PaolaTacconi : RT @francotaratufo2: Grande Premier Conte. “Silvia Romano è stata liberata”: l’annuncio del premier Giuseppe Conte -

(Teleborsa) - L'annuncio, improvviso, lo ha dato il Premier Giuseppe Conte su Twitter. Silvia Romano è stata liberata in Somalia. La giovane cooperante milanese rapita un anno e mezzo fa in Kenya da u ...Silvia Romano è stata liberata, le sue prime parole: «Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l'ora di ritornare in Italia». L'Italia ora attende il ritorno a casa, previsto domani alle o ...