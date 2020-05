Mattarella | supplizio Moro ferita insanabile in nostra storia

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 9 maggio 2020) "Il 9 maggio è il giorno in cui Aldovenne ucciso. La barbarie brigatista giunse allora all'apice dell'aggressione allo Stato democratico. Lo straziantea cuivenne sottoposto resterà unanellademocratica". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio, in occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. "Respinta la minaccia terroristica - aggiunge - oggi ancor più sentiamo il dovere di liberaree ogni altra vittima da un ricordo esclusivamente legato alle azioni criminali dei loro assassini. Nel riscoprire il pensiero, l'azione, gli insegnamenti die di tanti altri giusti che hanno pagato il prezzo della vita, ritroveremo anche talune radici che possono essere preziose per affrontare il futuro".fu ucciso esattamente 42 anni fa, il 9 maggio del 1978, le ...