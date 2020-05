Mario Balotelli e Felipe Melo replicano a Giorgio Chiellini: “Non hai il coraggio di dire le cose in faccia, da vero uomo”. “Rosica” (Di sabato 9 maggio 2020) Non si è fatta attendere la replica di Mario Balotelli e Felipe Melo a Giorgio Chiellini, il capitano della Juventus che in un’intervista a Repubblica ha detto chiaramente cosa pensa degli ex compagni, giudizi che ha riportato anche nella sua autobiografia in uscita nei prossimi giorni. “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia – scrive Balotelli su Instagram – tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano. Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”. Pungente anche il commento di Melo: “Prima di tutto, sarebbe interessante conoscere gli episodi ai quali si riferisce. In ogni caso, per me non ... Leggi su ilfattoquotidiano "Odio l'Inter e Balotelli è una mela marcia". Chiellini inedito : la verità su SuperMario in Nazionale

Inter : ?? | BALOTELLI Vi ricordate il primo gol di Mario Balotelli in nerazzurro? E quale vi è rimasto più impresso? Ogg… - raffamad81 : Mario #Balotelli è ciò di cui avete paura dentro di voi. - andreabytoto : @massimo_macs È facile comportarsi non correttamente (su questo spero siamo tutti d'accordo, Chiellini non ha scrit… - juvemyheart : RT @CliffBurton8256: Vedere il Capitano Giorgio che piscia in culo a Mario Balotelli mi ha fatto stare bene - jo19N26 : Mica davvero vi serviva Mario Balotelli per spiegarvi la differenza tra un vero UOMO di campo e Giorgio Chiellini?… -