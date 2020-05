Ghirelli | ' Volevano i play off? Queste sono le votazioni'

(Di sabato 9 maggio 2020) Il presidente della Lega Pro Francescoha parlato alla Gazzetta dello Sport e tra i tanti passaggi, il punto sulla proposta che ha scatenato forti reazioni e grandi contestazioni, è quello riguardante la quarta promozione: "Quarta promozione? Di proposte ne abbiamo fatte diverse. Leggi anche: Calcio, Lega Pro: il dettaglio dei voti per ogni punto discusso in Assemblea Il merito sportivo è un criterio storico della Lega Pro, già usato neie mai criticato. C’è stata una discussione trasparente, si è votato a scrutinio palese. S’è votato anche per giocare solo i, sarebbero bastati i 28 voti delle squadre oggi qualificate e di altre vicine, ma nearrivati solo 16: questo la dice tutta". Leggi anche: Calcio - Presidente Quintavalli: 'In serie B Reggiana e Bari' ...

Per primo ha parlato il numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, annunciando la decisione tanto attesa: "I presidenti si sono dimostrati compatti: si sono detti favorevoli allo stop del campiona ...Ancora tanti i nodi da sciogliere per quanto concerne la Lega Pro. L’unica cosa certa è che l’ipotesi del sorteggio non sia stata nemmeno presa in considerazione. Ma su tutto il resto la serie C è mol ...