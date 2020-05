Fase 2 | Zaia chiede chiarezza al Governo | “Conferme prima del 18 maggio”

(Di sabato 9 maggio 2020) Il governatore del Veneto Luca, in merito alla2 e alla riapertura di alcune attività, ha chiesto alindicazionidel 18 maggio Da poco meno di una settimana, tutta Italia è entrata ufficialmente nella2. Il piano prevede la riapertura a scaglioni di diverse attività lavorative, per permettere all’economia del … L'articolo2,al: “Confermedel 18 maggio” proviene da www.inews24.it.

Nel corso della conferenza stampa di oggi, sabato 9 maggio, a una precisa domanda circa l'ipotesi che il coronavirus Sars-CoV-2 stia perdendo gradualmente forza in questa fase, il governatore Luca Zai ...Virus, il governatore del Veneto Luca Zaia in pressing sul governo sulle date delle riaperture della fase 2: «Spero che il governo si decida a dire qualcosa per il 18 maggio». «È fondamentale che i ci ...