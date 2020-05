Fase 2, Coldiretti: tornano in Campania i mercati Campagna Amica (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiDopo oltre due mesi di lockdown, riaprono in Campania i mercati di Campagna Amica, consentendo agli agricoltori di riprendere l’attività di vendita diretta dei loro prodotti. Lo annuncia Coldiretti Campania, accogliendo favorevolmente l’ordinanza n.45 del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Dall’ 11 maggio torneranno nelle piazze di Napoli, di Avellino, di Benevento, di Caserta e di Salerno i gazebo gialli dove i cittadini potranno trovare prodotti alimentari, cibo sano e a chilometro zero. Nell’ordinanza sono previste norme stringenti, le linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, con prescrizioni per evitare assembramenti e garantire la sicurezza di tutti. “Si tratta di un passo in avanti importante – commenta Gennarino Masiello, vicepresidente ... Leggi su anteprima24 Fase 2 - Coldiretti : riaprire 24mila agriturismi - a rischio quasi 1 miliardi di fatturato nel 2020 (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiDopo oltre due mesi di lockdown, riaprono indi, consentendo agli agricoltori di riprendere l’attività di vendita diretta dei loro prodotti. Lo annuncia, accogliendo favorevolmente l’ordinanza n.45 del presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Dall’ 11 maggio torneranno nelle piazze di Napoli, di Avellino, di Benevento, di Caserta e di Salerno i gazebo gialli dove i cittadini potranno trovare prodotti alimentari, cibo sano e a chilometro zero. Nell’ordinanza sono previste norme stringenti, le linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura deidi generi alimentari, con prescrizioni per evitare assembramenti e garantire la sicurezza di tutti. “Si tratta di un passo in avanti importante – commenta Gennarino Masiello, vicepresidente ...

