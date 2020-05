Europei multisport 2022 a Monaco | ci saranno atletica | ginnastica | ciclismo | canottaggio

Leggi su oasport

(Di sabato 9 maggio 2020)di Baviera ospiterà gli, la seconda edizione della rassegna continentaleiva che comprende glidi diverse discipline. Nella città tedescasicuramente coinvoltileggera,artistica,, triathlon ma potrebbero aggiungersi altri sport nei prossimi mesi. A differenza di quanto successo nel 2018 tra Glasgow e Berlino (13 discipline impegnate) non ci dovrebbe essere il nuoto, l’altro sport olimpico di classe A insieme ad. Gli organizzatori sperano di ripetere i numeri di due anni fa ovvero un pubblico televisivo di oltre 1,4 miliardi di persone con 44 Paesi raggiunti. stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro ...