Cosa succede dal 18 maggio: autocertificazione, riaperture e spostamenti (Di sabato 9 maggio 2020) Cosa succede dal 18 maggio: autocertificazione, riaperture e spostamenti Entro la fine della prossima settimana, il premier Conte dovrebbe annunciare l’approvazione del nuovo DPCM che dovrebbe contenere un ulteriore allentamento delle misure restrittive, con l’autorizzazione a ripartire per la maggior parte delle attività lavorative e un riconoscimento di maggiori poteri decisionali alle Regioni. Nel dettaglio, secondo la roadmap indicata dal premier, il 18 maggio ci dovrebbero essere le riaperture di tutte le attività commerciali, mentre per parrucchieri, bar e ristoranti toccherebbe aspettare fino agli inizi di giugno per la ripartenza. L’obbligo di autocertificazione Una delle novità più importanti è quella che riguarda la ripresa di tutti i negozi per la vendita al dettaglio: questo significa che dal 18 maggio 2020 ... Leggi su tpi Giulia De Lellis e Damante di nuovo insieme a Milano : cosa succede

Previsioni Meteo - ecco cosa succederà dopo il 17 maggio : gli ultimi aggiornamenti a lungo termine

Non solo Milano - ecco cosa succede a Roma : tutti in strada senza mascherina e nessun controllo (Di sabato 9 maggio 2020)dal 18Entro la fine della prossima settimana, il premier Conte dovrebbe annunciare l’approvazione del nuovo DPCM che dovrebbe contenere un ulteriore allentamento delle misure restrittive, con l’autorizzazione a ripartire per lar parte delle attività lavorative e un riconoscimento diri poteri decisionali alle Regioni. Nel dettaglio, secondo la roadmap indicata dal premier, il 18ci dovrebbero essere ledi tutte le attività commerciali, mentre per parrucchieri, bar e ristoranti toccherebbe aspettare fino agli inizi di giugno per la ripartenza. L’obbligo diUna delle novità più importanti è quella che riguarda la ripresa di tutti i negozi per la vendita al dettaglio: questo significa che dal 182020 ...

lucasofri : @GuidoCrosetto è quello che succede. Poi se si vuole andare a beccare lo 0,1% che non lo fa, supponendo di sapere o… - fattoquotidiano : Coronavirus, Boccia contro le riaperture di Santelli (Calabria): “Inviata lettera di diffida, lei sa cosa succede s… - BR_Sprecher : #CoronaInfoCH Cosa cambia da lunedì 11 maggio in Svizzera? Cosa è nuovamente permesso, cosa invece resta proibito?… - sullanuvola : RT @JeSuisLaMort3: Io non lo voglio più sapere cosa succede nella testa della gente, non voglio più sapere niente. Io non voglio più uscire… - stefano96762286 : Sabry hai ragione poco lavoro niente aiuti niente cassa integrazione niente aiuti ai negozianti niente di nulla sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Bere aceto di mele tutti i giorni: cosa succede al nostro corpo Calcionewsweb Tommasi a Fanpage.it: “Un caso positivo nel calcio non può essere trattato in modo diverso”

"Siamo in attesa". Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, non si sbilancia sulla possibile ripresa degli allenamenti di squadra per il calcio italiano. Lo step fondamentale per continuare a ...

Serie A, fumata grigia tra CTS e FIGC: dubbi sul protocollo in caso di nuovo contagio

Il Comitato Tecnico Scientifico e la commissione medica della FIGC non sono riusciti a trovare l’accordo sul protocollo sanitario sulla ripresa della Serie A. I problemi principali riguardano la manca ...

"Siamo in attesa". Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, non si sbilancia sulla possibile ripresa degli allenamenti di squadra per il calcio italiano. Lo step fondamentale per continuare a ...Il Comitato Tecnico Scientifico e la commissione medica della FIGC non sono riusciti a trovare l’accordo sul protocollo sanitario sulla ripresa della Serie A. I problemi principali riguardano la manca ...