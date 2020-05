Coronavirus | i numeri di oggi | -3 119 positivi | i guariti sono oltre 103mila

Leggi su urbanpost

(Di sabato 9 maggio 2020)dati 9 maggio 2020. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia.la notizia è che il numero deisfonda quota 100mila,103.031. Gli attualmente, -3.119in tutto 84.482. Le vittime194, in calo rispetto a ieri. Da inizio emergenza30mila i morti perin Italia. In forte calo i pazienti ricoverati con sintomi Covid-19, – 802. In calo anche i ricoverati in terapia intensiva, -134, in totale1.168. I4.008, in totale103.131 (segue dopo la foto) L'articolo, idi: -3.119, iproviene da UrbanPost.