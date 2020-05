Benevento | Suv fuori controllo precipita in un parcheggio privato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un incidente stradale, per fortuna senza conseguenze, si è verificato questa sera nel rione Pacevecchia, in via Antonio Lepore. Una Range Rover, probabilmente lasciata momentaneamente parcheggiata su un tratto in forte pendenza – e verosimilmente senza freno a mano azionato e con la leva del cambio a folle – ha cominciato a muoversi. Senza, il veicolo ha acquistato velocità fino a che ha sfondato la recinzione di un'abitazione privata ed èto sull'area disottostante. Fortunatamente nessuno si trovava nei paraggi e la Range Rover ha finito per conficcarsi al suolo piegata su un fianco. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare l'autovettura. Sul posto presente anche la Polizia Municipale.