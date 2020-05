Apex Legends verso la stagione 5 | un personaggio pronto a essere potenziato?

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 maggio 2020) Lanumero cinque diè ormai dietro l'angolo. A partire dalla giornata di martedì 12 maggio si darà infatti ufficialmente il via alle danze all'interno del Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts. Un momento che come sempre è parecchio atteso dalla community, e che è sostanzialmente il presagio a tante novità. Da un lato abbiamo le aggiunte, caratterizzate dall'approdo in game di una nuova leggenda tutta da scoprire e da giocare. Si tratta di Loba, unlegato a filo doppio a Revenant, come avrete avuto ormai modo di capire. Per i più distratti, basti sapere che si tratta della figlia (ormai cresciuta) orfana di due bersagli del sicario. La vendetta è nell'aria. Le novità riguarderanno poi la mappa di gioco, anche se gli addetti ai lavori sono stati piuttosto foschi su ...