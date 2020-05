Vivi e lascia vivere | Elena Sofia Ricci | “Ci saranno tanti colpi di scena”

(Di venerdì 8 maggio 2020)su: “Laura sarà chiamata a fare i conti con un passato torvo” Grande successo anche per la terza puntata diseguita ieri sera da una media di 6.290.000 telespettatori pari al 23,7% di share. La fiction consta entrando nel vivo. Intervistata dal settinanale Vero, l’attrice ha svelato: “Perso il marito e il lavoro, Laura sarà capace di rivoluzionare la sua vita. Diventerà lei il pater familias. Cinumerosidi scena e sarà chiamata a fare i conti con un passato torvo che si riaffaccerà prepotentemente nella sua vita”. Nella puntata di ieri si è scoperto che Laura e Toni stavano insieme da ragazzi. Laura, in gioventù, ha salvato Toni dalla prigione: l’uomo infatti ha ucciso un uomo! Nella quarta puntata die ...

RizziRes : RT @marianomores61: DITTATORE, ci hai preso gusto! la gente .... lasciala campare ..... VIVI E LASCIA VIVERE - fasciaprotetta : Volete rivedere i momenti #hot della fiction #vivielasciavivere?? Vai sul nostro blog! - fasciaprotetta : VIVI E LASCIA VIVERE: LE SCENE HOT DELLA FICTION CON ELENA SOFIA RICCI [FOTO] - Francy_Murroni : Quel sentiero che vedete non è arenile, ma è sterrato, giù ci sono gli scogli! Perchè se posto due video, una perso… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: ELENA SOFIA RICCI RINGRAZIA PER IL SUCCESSO DI 'VIVI E LASCIA VIVERE' E CITA BUBINOBLOG -

Ultime Notizie dalla rete : Vivi lascia

Grande successo anche per la terza puntata di Vivi e lascia vivere seguita ieri sera da una media di 6.290.000 telespettatori pari al 23,7% di share. La fiction con Elena Sofia Ricci sta entrando nel ...Per andare da A a B passereste prima per C? Se si perchè? e D? Non rischia di offendersi se non gli facciamo nemmeno un saluto? Ma soprattutto, che razza di bio è questa? Siete sicuri di volere una bi ...