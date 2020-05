Tennis, Matteo Berrettini: “Difficile che si possa tornare a giocare nel 2020. Aiuti ai giocatori? Meglio famiglie e ospedali” (Di venerdì 8 maggio 2020) Il 2020 di Matteo Berrettini sarebbe dovuto essere quello della conferma, dopo una stagione 2019 letteralmente folgorante: le semifinali allo US Open, la top-10 del ranking e le ATP Finals disputate a Londra (con successo singolo contro Dominic Thiem) tra le perle. Un po’ gli infortuni e poi l’arrivo della pandemia hanno impedito a Matteo di replicare quanto di buono aveva fatto vedere e ora si è in attesa di capire che cosa succederà. Di certo, si sa che i circuiti ATP, WTA e ITF sono sospesi fino al 13 luglio. Secondo l’idea del Tennista romano, sarà complicato riprendere: “Ho grossi dubbi sulla ripresa. Io sono per giocare, ma la cosa fondamentale ora è fermare il virus e poi ripartire con il Tennis normale. Non credo valga la pena fare ripartire i tornei, ma è la scienza che ce lo deve dire”, le sue parole (fonte: ... Leggi su oasport Tennis : Matteo Berrettini non giocherà a West Palm Beach per un problema a una caviglia

