Nuovo contest per gli appassionati del supplì (Di venerdì 8 maggio 2020) Cibo da strada, delizia irrinunciabile, ricordo della nonna, il supplì resta nella lista dei cibi più golosi che il lungo Stivale produca. Il nome probabilmente deriva dal fatto che all’interno si trovi una deliziosa sorpresa. Chi, in questi giorni di quarantena, non si è cimentato dietro i fornelli? Proprio in questa atmosfera nasce SupplìTiamo un saporito contest di Risate & Risotti nel quale aspiranti rosticcieri mettono alla prova la loro bravura e creatività. Il popolo italiano è chiamato a dimostrare la destrezza e fantasia nel creare una nuova “pallottola” di riso utilizzando esclusivamente prodotti italiani. Il vincitore sarà decretato da una giuria costituita da esperti come la cuoca e narratrice gastronomica Anna Maria Pellegrino, blogger e presidente fondatrice dell’Associazione ... Leggi su laprimapagina #Iorestoacasa - il nuovo contest del Mattino dedicato ai lettori : condividete con noi le vostre foto della quarantena

Cibo da strada, delizia irrinunciabile, ricordo della nonna, il supplì resta nella lista dei cibi più golosi che il lungo Stivale produca. Il nome probabilmente deriva dal fatto che all'interno si trovi una deliziosa sorpresa. Chi, in questi giorni di quarantena, non si è cimentato dietro i fornelli? Proprio in questa atmosfera nasce SupplìTiamo un saporitodi Risate & Risotti nel quale aspiranti rosticcieri mettono alla prova la loro bravura e creatività. Il popolo italiano è chiamato a dimostrare la destrezza e fantasia nel creare una nuova "pallottola" di riso utilizzando esclusivamente prodotti italiani. Il vincitore sarà decretato da una giuria costituita da esperti come la cuoca e narratrice gastronomica Anna Maria Pellegrino, blogger e presidente fondatrice dell'Associazione ...

“Racconta la tua quarantena”, l’iniziativa della casa editrice Guida

Un racconto della propria quotidianità in quarantena. Tra sorprese, riscoperte, resilienze, ma anche paura, noi, disillusione. Ognuno può raccontare la sua storia: potrebbe diventare un episodio di un ...

