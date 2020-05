Miralem Pjanic, accordo con il Barcellona: addio Juve? Serve un nome per lo scambio (Di venerdì 8 maggio 2020) Dopo le voci, la prima pesantissima conferma: ci sarebbe l'accordo tra Miralem Pjanic e il Barcellona. addio Juventus, insomma: lo svela la Gazzetta dello Sport. Resta però da trovare l'accordo per la maxi-operazione tra le due società. Si ragiona su uno scambio, il nodo è torvare la contropartita giusta per i binaconeri. Sta insomma per concludersi la parabola del bosniaco a Torino, che con Maurizio Sarri è finito fuori dal ridottissimo circolo degli intoccabili. Per quel che riguarda le contropartite, Sarri e Fabio Paratici su tutti vorrebbero Arthur Melo, nome perfetto anche per questioni di bilancio, ma il brasiliano ha già fatto sapere di voler restare al Barcellona. Dunque si ragiona su Rakitic, che non convince del tutto la Juventus. Insomma, il futuro è ancora tutto da scrivere. Leggi su liberoquotidiano Inter-Juventus e il fallo di Miralem Pjanic su Rafinha : si continua a discutere

Napoli - le clamorose dichiarazioni di Giuseppe Pecoraro sul fallo di Miralem Pjanic in Inter-Juventus del 2018

